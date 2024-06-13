2点おまとめ 美品 antiqua シフォン切替え 変形トップス

228美品EmmaTaylorマリンタックスリーブプルオーバー撮影環境上黒色の、お品など薄く写ってしまいます。ご観覧頂き有難うございます！即決購入歓迎でございます〇⚠️必ずプロフ読んでからご購入お願い致します⚠️#hiroroレディース【商品説明】あの大人気トップスが新サイズで復刻?!大人なレイヤード『ボーダー』好印象で大人気のボーダートップスが、サイズを改良して復活。アームホールを大きくしたから、ゆるっと感が増して、女性らしさが更にアップ。シフォン素材のレイヤードで上品さとお洒落さを兼ね備えた、綺麗めな大人ボーダーです。【商品状態】購入してから5回程着用しました(^^♪汚れもなく綺麗な状態です(^^♪保管時のシワやほこりがあるかもしれませんが、予めご了承くださいm(__)m【サイズ】サイズ前丈最短74/最長78後丈78胸囲(脇下)116肩幅37袖丈25アームホール58袖口周り40裾周り124天幅22前下がり9※素人採寸ですので多少の誤差あると思います。発送はらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便どちらかで発送致します。※発送の際は畳んで発送を行いますので、ご了承いただける方のみご購入下さい。#hiroro22



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