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60s タウンクラフト エアブラシ　Tシャツ　ヴィンテージ　40s 50s
商品番号 H58705360215
商品名

60s タウンクラフト エアブラシ　Tシャツ　ヴィンテージ　40s 50s
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

60年代頃のタウンクラフトのエアブラシTシャツになります。色移りや、シミ等ありますが、生地の状態は良く、首もまだ詰まっております。色移りですが、エアブラシで描かれているため着ると意外と気になりません。古いエアブラシTシャツ中々出なくなってると思います。コレクションしてる方もいらっしゃると思いますお好きな方は是非。
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