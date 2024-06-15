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- 60s タウンクラフト エアブラシ Tシャツ ヴィンテージ 40s 50s
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商品詳細
60年代頃のタウンクラフトのエアブラシTシャツになります。色移りや、シミ等ありますが、生地の状態は良く、首もまだ詰まっております。色移りですが、エアブラシで描かれているため着ると意外と気になりません。古いエアブラシTシャツ中々出なくなってると思います。コレクションしてる方もいらっしゃると思いますお好きな方は是非。
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