ビンテージ バーバリー 花柄 刺繍 ノースリーブ ブラウス 40 エクリュ

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コメント、ご購入の際は事前にプロフィールをお読みください。全てフリーサイズにカテゴリーを設定しております。必ず実寸をご確認下さい。↓他にもバーバリーやシャツを多数出品中です。#lanru_shirt#lanru_burberry#lanru_vintageBURBERRYS’バーバリー花柄刺繍シルクノースリーブシャツブラウスエクリュサイズ40(全てフリーサイズにカテゴリーを設定しております。必ず実寸をご確認下さい。)実寸肩幅 約37.5cm身幅 約47.5cm着丈 約49cm表 シルク100％裏 キュプラ三陽商会のタグが付く正規品バーバリーズのトップスです。シルク生地を使用しています。前身頃のフラワービーズを使った刺繍が魅力です。脇裏地に染み、右肩甲骨辺りに2ｍｍ程度の汚れがあります。それ以外には目立った傷や汚れは見当たりません。これからお使い頂くのに充分良好なコンディションです。年代物のため、ヴィンテージや古着に馴染みのない方、神経質な方はご遠慮ください。MACKINTOSHマッキントッシュ RALPHLAURENラルフローレン AQUASCUTUMアクアスキュータムPaulSmithポールスミスワンピース ブラウス シャツ トレンチコートステンカラーコートをお探しの方にもオススメです。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。