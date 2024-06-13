【まとめ買い2点】 ヴィンテージ シャツ Tシャツ 刺繍 くま テディベア

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❁古着屋まほろ❁をご覧いただきありがとうございます！＼＼フォロー割引、おまとめ買い割引あり／／お得な情報の詳細はプロフィール欄にてご案内しております！※割引ご希望の方は商品購入前にコメントください☻┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈✿✿✿┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈【item】WHITEITARIYARDの半袖シャツです。爽やかなブルーのギンガムチェック地に、可愛いテディベアの刺繍が特徴です！カジュアルにもガーリーにも程よく合わせやすいデザインとなっており、この1着を取り入れるだけで、個性的なレトロ可愛いコーデが作れます◎【size】着丈...69cm身幅...52cm肩幅...46cm袖丈...21.5cm【状態】目立つ傷汚れ等はなく、とても状態の良い美品です◎┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈✿✿✿┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈当店では、10〜20代の古着女子をターゲットに【メンズライク】【レトロカジュアル】なコーディネートにおすすめのアイテムを多数取り扱っています◡̈*♡大人気の90sやビッグシルエット等、取り入れるだけでおしゃれになること間違いなしのアイテムを厳選してお届けします！⬇︎⬇︎商品一覧はこちらをクリック⬇︎⬇︎#古着屋まほろ_all#古着屋まほろ_シャツ当ショップの古着は全て一点限りの入荷です。古着ならではの一期一会の出会いを大切に、この機会を逃さないようにしてください！気になる部分がございましたらお気軽にコメントください☻