『新品未使用』レディースチェック柄ノーカラーブラウス　フリル　ゆったり　aki

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首元と袖口のフリルが程よい甘さを演出！スタンドカラーチェック ... 首元と袖口のフリルが程よい甘さを演出！スタンドカラーチェック ...



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今っぽく着映え。ストライプ柄フリルブラウス 今っぽく着映え。ストライプ柄フリルブラウス

本日は、商品をご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼♪about♪カジュアルなチェック柄デザインの中にも首元のフリルの可愛いさが光るゆったりとしたブラウス。ネルシャツの様なデザインでありながら、ガーリーな雰囲気を醸し出す薄手のブラウスはお洒落さん必見のトップス。♪size♪(サイズ詳細は商品画像と一緒に掲載しております）●Mサイズ♡他にもS/L/XL/2XLサイズがございます♡♪color♪●オレンジ♡他にもグリーンのカラーがございます♡☆size・colorは選んでいただけます☆ご希望のsize・colorをコメントや取引メッセージにてご連絡ください(*^^*)✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【☆買ってくださる方にお伝えしたいこと☆】◎サイズの詳細については写真の最後に掲載してございます。◎プロフィールを必ずご覧下さい。大事なことが記載されています。◎インポートのお洋服をたくさん出品しています。 他の出品ページもごゆっくりご覧いただければと思います☆。.:＊・゜✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【ハッシュタグ】#レディース#新品#未使用#お洒落#オシャレ#韓国#インポート#可愛い#おすすめ#おススメ#オススメ#トレンド#ブラウス#チェック柄#ネルシャツ風#ガーリーアイテム#お洒落好きな人#差がつくファッション#aki