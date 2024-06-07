MSGM（エムエスジーエム）ロゴTシャツ

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着用回数少ない為、状態は良いと思います。首回りが私の体型に合わない為、お譲りしたいと思います。古着となりますので、神経質な方、古着にご理解のない方は購入を控えて下さい。柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋