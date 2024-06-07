AZS TOKYO SAD BOY TEE アザストーキョー Tシャツ

新品未使用品。オンラインにて購入しましたがサイズを間違えて購入したため出品いたします。AZSTOKYOアザストーキョーSADBOYTEE定価7700円サイズ・身幅・身丈・肩幅S・49cm・65cm・42cm（公式サイトより）こちらはハンドダメージなしのものです。7MEN侍の中村嶺亜くんが着用していたものと同デザインになります。値下げ交渉、即購入可。即日発送し、迅速に対応致します。#7MEN侍#セブンメンサムライ#中村嶺亜#本髙克樹#菅田琳寧#今野大輝#矢花黎#佐々木大光#地雷コーデ#azstokyo#アザストーキョー



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