CHANEL シャネル トートバッグ パリビアリッツ

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商品詳細
CHANELのトートバッグパリビアリッツです。免税店で購入した正規品です。数回しか使用していない為、美品です。最近はトートバッグを持たなくなったので出品いたします。サイズは、縦25×横25×奥行11素人採寸の為、多少誤差ご了承ください。美品で型崩れもほぼございませんが、少しの角スレや中生地に汚れがある部分にご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。写真4.6返品はご遠慮願います。よろしくお願いいたします！カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/approximate41720.html
http://narcologia.ru/goods/peroration545615.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial64216.html
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