COACH コーチ トートバッグ

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コーチのトートバッグです。海外のアウトレットで購入しました。写真では分かりにくいですが、両側は、ベージュと薄紫の中間のような上品な色合いです。持ち手は、蛇柄になっています。自宅保管していたため、多少のスレはあります。縦約26cm横約43cmマチ約10cm自宅保管品ということをご了承いただき、ご購入をお願いいたします。