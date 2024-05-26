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COACH コーチ トートバッグ
商品番号 T38148638080
商品名

COACH コーチ トートバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コーチのトートバッグです。海外のアウトレットで購入しました。写真では分かりにくいですが、両側は、ベージュと薄紫の中間のような上品な色合いです。持ち手は、蛇柄になっています。自宅保管していたため、多少のスレはあります。縦約26cm横約43cmマチ約10cm自宅保管品ということをご了承いただき、ご購入をお願いいたします。
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