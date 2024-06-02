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レア✨HERMES ✨ポップアッシュ ミニ ペンダント⭐︎Bleu Lin
商品番号 G84120954365
商品名

レア✨HERMES ✨ポップアッシュ ミニ ペンダント⭐︎Bleu Lin
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 30,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レア✨HERMES✨ポップアッシュミニペンダント新色のブルーリン+ゴールドです。2023年9に国内正規エルメスブティックで購入しました。入手困難です。素材　ゴールドプレーテッド付属品:保存袋，箱，ショッパー未使用の新品です。よろしくお願いします。#エルメス#HERMES#ポップH#ネックレス#エルメスネックレス#ピアス#エルメスピアス
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