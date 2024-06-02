週末限定10%オフ⭐️THE NORTH FACE⭐️ナイロンショルダーバッグ

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商品詳細
ノースフェイスのでナイロンショルダーバックです。カラーはオリーブです。今年の5月頃購入し、15000円でした。未使用ですので美品です。●サイズ：幅23㌢高さ18㌢マチ8㌢●素材：ナイロン100%●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/encourage885872.html
http://narcologia.ru/goods/approximate656520.html
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