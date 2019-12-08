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【購入価格6万弱】MKスマートウォッチ
商品番号 E95237937171
商品名

【購入価格6万弱】MKスマートウォッチ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイケルコースのスマートウォッチです！6万弱の価格で購入いたしました。5年前に購入しましたが、2023/8/9時点で問題なく作動いたしました。画像の通り汚れ？があるので格安の出品です＾＾ベルトは別売りで変えること可能です◎充電器、箱、サイズ変更ベルトつけます動作確認済み
http://narcologia.ru/goods/forthcoming429192.html
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