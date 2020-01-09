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値下げバーバリー・ブルーレーベル チェック柄バッグ
商品番号 D26602217183
商品名

値下げバーバリー・ブルーレーベル チェック柄バッグ
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンク柄・デザイン···チェック大切にしていたバーバリー・ブルーレーベルのバーバリー柄のバッグです。目立つ傷や汚れはありませんが、持ち手を含め、全体的に使用感があります。素人検品ですので、どうかご了承下さい。これからの季節に大活躍間違いなしです。宜しくお願いします。
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