✡️未使用品✡️ラルフローレン　コレクション✡️ハンドバッグ/ワンショルダーバッグ

❤️この度はご覧頂きまして、誠に有難うございます。 ごゆっくりとご覧くださいませ。(⌒▽⌒)☪️Yassy’s☪️✅ご購入前に、必ずプロフをお読みください。✅コメント無しで、即ご購入オッケーです。(コメント中でも、購入ボタンが早い方をご優先とさせて頂きますので、予めご了承ください。)★同時に購入希望の方がいらっしゃる場合は、ご希望購入価格が高い方優先とてもさせて頂きます。✅他のSHOPにも並行して出品しておりますので、急遽、商品を削除する場合がありますので、気になる商品はお早めにご購入ください。✅フォロー割引、おまとめ割引も実施しておりますので、プロフにてご確認ください。⭕️⭐️商品説明⭐️⭕️★ブランド/商品名＝ 新品タグ付 RalphLaurenCollectionラルフローレンコレクション レディース ハンドバッグ ワンショルダーバッグ⭐️グラニーバッグのような丸みのあるキュートなデザインが魅力的。大きめなので、見た目以上に収納力があり、大変使い勝手のいいバッグです。★付属品=化粧箱、保存袋、ギャランティカード ★仕様ポケット=外側/ファスナーポケット×２、内側/ファスナーポケット×２、オープンポケット大×1、小×1★サイズ寸法→横幅約41cm、縦幅約24cm、マチ約10cm⚠️多少の誤差はご了承ください。★素材＝上質な柔らかい牛革★カラー＝ブラック ⚠️必ず写真をご確認ください。★状態＝新品未使用品⚠️運送時に箱に小キズや凹みが付く可能性がありますので予めご了承ください。⭕️⭐️⚠️ご確認事項⚠️⭐️⭕️✅Used品がメインになりますので、古着好きな方やヴィンテージ風合好きな方からのご購入宜しくお願い致します。✅不安な方や神経質な方、完璧を求められる方は、取引トラブルになりますのでご購入ご遠慮ください。✅検品は慎重に行なっておりますが、思わぬ記載漏れがある場合がございますので、予めご了承ください。✅ご質問は、必ずご購入前に宜しくお願い致します。✅梱包時の折ジワはご了承ください。❤️何卒、宜しくお願い致します。m(__)m



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