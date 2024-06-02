CELFORDセルフォード♡ふくれチェックブラウス ホワイト パワーショルダー

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セルフォードの2022年アイテムです。生地が少しポコポコした感じで立体感かあります。パワーショルダーになっており、セルフォードらしく高級感のあるデザインです♫デニムやワイドパンツと合わせてカジュアルに着るのも良いですし、細見パンツやスカートでキレイめにまとめても素敵だと思います(^^)■素材表地:ポリエステル98%,ポリウレタン2%;裏地:綿100%■サイズSIZE:36(S相当）肩幅:38cm袖丈:33cm着丈:73cm■カラーホワイト■状態5回ほど使用しました。ホワイトのため新品時より多少の黄ばみはあるかもしれませんが、検品した限り目立つダメージは見受けられず、まだまだたくさん着ていただけると思います。（定価18700円）#みゅーみゅーMセルフォード#みゅーみゅーMトップス#みゅーみゅーM商品一覧