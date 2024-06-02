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CELFORDセルフォード♡ふくれチェックブラウス ホワイト パワーショルダー
商品番号 I73888801317
商品名

CELFORDセルフォード♡ふくれチェックブラウス ホワイト パワーショルダー
ブランド名 セルフォード
特別価格 税込 1,521 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルフォードの2022年アイテムです。生地が少しポコポコした感じで立体感かあります。パワーショルダーになっており、セルフォードらしく高級感のあるデザインです♫デニムやワイドパンツと合わせてカジュアルに着るのも良いですし、細見パンツやスカートでキレイめにまとめても素敵だと思います(^^)■素材表地:ポリエステル98%,ポリウレタン2%;裏地:綿100%■サイズSIZE:36(S相当）肩幅:38cm袖丈:33cm着丈:73cm■カラーホワイト■状態5回ほど使用しました。ホワイトのため新品時より多少の黄ばみはあるかもしれませんが、検品した限り目立つダメージは見受けられず、まだまだたくさん着ていただけると思います。（定価18700円）#みゅーみゅーMセルフォード#みゅーみゅーMトップス#みゅーみゅーM商品一覧
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