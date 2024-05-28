最終値下　CHANEL シャネル ポーチ A80909 コスメポーチ 入手困難

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商品詳細
この度はご覧いただき誠に有難うございます。国内CHANELブティックにて購入致しました。購入時レシートも保管しております。型 番A80909カラー:ブラック インナーバーガンディーサイズ横：約14.5cm高さ：約9cmマチ：約4cm付属品:専用箱、保管袋、冊子、ギャランティーカードシャネルの定番マトラッセデザインの小さなポーチです。定番品ではありますが、入荷はほぼなく手に入りにくい品となります。完全未開封のため、開封した様子は撮影不可です。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/passivity858183.html
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