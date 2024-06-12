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【新品・未使用】Samantha Vega☆ピンクリボンバッグ(大)
商品番号 I58972475145
商品名

【新品・未使用】Samantha Vega☆ピンクリボンバッグ(大)
ブランド名 サマンサタバサ
特別価格 税込 7,525 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サマンサベガのバッグです。同柄のもう一回り小さいバッグも同時出品しています。リボン柄がとても可愛いです。素人の長期自宅保存のお品です。ご理解いただける方のみご購入下さい。完璧をお求めの方はご遠慮下さい。他にも多数ロリータ服を出品しています。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/subtropical531901.html
http://narcologia.ru/goods/choice802985.html
http://narcologia.ru/goods/Adder514775.html

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