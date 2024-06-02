ブルーレーベルクレストブリッジ 黒×チェック トートバッグ

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商品詳細
昨年購入しましたが未使用です黒のキャンパス地で両サイドはブルーレーベルの赤チェックになっています。チャームも合わせて購入しました。とても可愛いです♡バッグサイズW35cmxH27cmxD16cm内側にファスナーポケット×1、オープンポケット×1チャーム裏、表はお写真で確認ください(1.4枚目)※チャームと合わせて定価35000円以上です※状態の良いブランド品を多数出品しておりますので宜しければご覧下さい(^^♪バーバリーBLUELABELCRESTBRIDGEBURBERRY23区自由区アンタイトルリフレクト組曲エフデマッキントッシュTheoryINDIVIコムサデモードトゥービーシックジルスチュアート
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