MEXICAN JEWELRY VINTAGE 925 バングル

MEXICANJEWELRYVINTAGEメキシカンジュエリーヴィンテージ【素材】メキシコ製SILVER925【SIZE】幅約8mm手首周り約16cm(silver性で柔らかいので開口部調節可能です。)手首周り18cmくらいの方まで使用可能です。【状態】ビンテージ品になりますので使用感並びに擦れや酸化はございますがまだまだご使用可能です。酸化なのでシルバー磨きで磨いていただければ綺麗に戻ります。お写真ご参考の上ご購入よろしくお願い致します。vintage品、保管品ですので、その点はご理解の上、ご検討ください。代表的な昔ながらのシルバーの質感メキシコらしい代表的な幾何学的なデザインとなっております。アーカイブ品です。ストーンを用いれないシンプルなシルバーのみのメキシカンデザインで、メキシカンシルバー素材洗練されたデザインで古着やTシャツに合わせどんなカジュアルな装いにもあうかと思います。近年人気奮闘中の部族民族vintageアクセサリーです。○箱無し壊れのないよう丁寧に梱包しネコポス発送とさせていただきます。他にも出品しておりますアクセサリー類は、日本製italy製France製usa製の物が多いです。基本、新品で市場では出回らない物。復刻なしの物60s70s80s90sアンティーク(antique)ヴィンテージ物を取り扱っております。デッドストック品やオールドアクセサリーがお好きな方、今では蚤の市や輸入物市でないと出会えない指輪ブローチイヤリングお探しの方、お好きな方にもお手にとっていただきたい逸品です。#miruアクセサリー○k18k14pt900vintageアンティーク小物宝石貴金属レディースバッグやファションアイテム多数出品しております。プロフィール覧ご覧になってみて下さい。MEXICANJEWELRYVINTAGEメキシカンジュエリーヴィンテージHECHOENMEXICOMADEINMEXICOUSA製sterlingsilverSILVER925シルバーバングルプレート男女ユニセックスシルバー925ブレスレットお探しの方にも。カラー···シルバーアクセサリー材質···シルバー



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