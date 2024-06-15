レスポートサック バッグ # F16

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商品詳細
サイズ：33*42*16cm素材：ポリエステル※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。未使用ですが検品のため一度外袋から出しています。新品未使用品。沖縄発送が高いですから、2000円の送料が必要です。ご了承ください
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