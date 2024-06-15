美品✴︎【ミズイロインド】ポンチョ風 7分丈シャツ (FREE)

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✿＜＜即購入も◎ですが、商品ご購入前にコメントくれるとありがたいです^^商品の再検品、サイズ表記の確認などをし、お客様に安心してご購入をして頂きたいため、よろしくお願い致します^^＞＞ フォロー割引もさせて いただきます。1000円以上のものに限り お値段交渉可能です(˙꒳​˙)⏩1000円以上で100円OFF⏩2000円以上で200円OFF⏩3000円以上で300円OFF✿各種セールを行っております。✴︎2000円以上の商品のみ対象✴︎20%OFFセール定期的に開催しています☆気になる商品があればお声掛け下さい(˙꒳​˙)セール期間外でも対象になるかも？！✴︎まとめ割在庫処分セール✴︎600円以下の商品に限りどれでも3点おまとめ購入で1200円にてご購入頂けます。数に限りがございますのでお早めに^^＊在庫整理したいため、ものによっては大幅値下げOKなものもあるかもしれません！気になった方はまずはコメントを！✿保管上、梱包でのシワはご理解 頂きますようお願い致します。✿古着を扱っておりますので、多少の傷や汚れ、使用感、香りなどが あるかと思いますのでご理解ください\u003e\u003c✿写真の光具合によって映りが 多少違うこともあります。✿商品の詳細につきましては写真 にてご確認お願い致します。✿気になる点がありましたら、お気 軽にご質問ください♡＊サイズ (FREEサイズ相当) ＊カラー (ブルー)＊ブランド (mizuiroind)＊季節感 (春、夏秋、冬)＊商品の特徴 (目立った傷や汚れなどなく、綺麗な状態です。)・着丈 60cm・肩幅cm・身幅78cm・袖丈cm※サイズ表記がないため採寸表を参考にしてください。830