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美品✴︎【ミズイロインド】ポンチョ風 7分丈シャツ (FREE)
商品番号 O70205353857
商品名

美品✴︎【ミズイロインド】ポンチョ風 7分丈シャツ (FREE)
ブランド名 ミズイロインド
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✿＜＜即購入も◎ですが、商品ご購入前にコメントくれるとありがたいです^^商品の再検品、サイズ表記の確認などをし、お客様に安心してご購入をして頂きたいため、よろしくお願い致します^^＞＞　フォロー割引もさせて　いただきます。1000円以上のものに限り　お値段交渉可能です(˙꒳​˙)⏩1000円以上で100円OFF⏩2000円以上で200円OFF⏩3000円以上で300円OFF✿各種セールを行っております。✴︎2000円以上の商品のみ対象✴︎20%OFFセール定期的に開催しています☆気になる商品があればお声掛け下さい(˙꒳​˙)セール期間外でも対象になるかも？！✴︎まとめ割在庫処分セール✴︎600円以下の商品に限りどれでも3点おまとめ購入で1200円にてご購入頂けます。数に限りがございますのでお早めに^^＊在庫整理したいため、ものによっては大幅値下げOKなものもあるかもしれません！気になった方はまずはコメントを！✿保管上、梱包でのシワはご理解　頂きますようお願い致します。✿古着を扱っておりますので、多少の傷や汚れ、使用感、香りなどが　あるかと思いますのでご理解ください\u003e\u003c✿写真の光具合によって映りが　多少違うこともあります。✿商品の詳細につきましては写真　にてご確認お願い致します。✿気になる点がありましたら、お気　　　軽にご質問ください♡＊サイズ　　　(FREEサイズ相当)　　　　＊カラー　　　(ブルー)＊ブランド　　(mizuiroind)＊季節感　　　(春、夏秋、冬)＊商品の特徴　(目立った傷や汚れなどなく、綺麗な状態です。)・着丈　　　　60cm・肩幅cm・身幅78cm・袖丈cm※サイズ表記がないため採寸表を参考にしてください。830
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