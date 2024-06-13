OFF-WHITE (オフホワイト) Arrows チャーム シングル ピアス

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商品詳細
ブランド】OFF-WHITE（オフホワイト）【品名】Arrowsチャームシングルピアス【対象】メンズ【表記サイズ】‐【実寸】直径：15.2ミリ幅：15.2ミリ重さ：4.8グラム【素材表記】表記無し【原産国】イタリア製【カラー】シルバー【商品状態】使用感有りキャッチ部分のゴムに若干の欠損有りトップに多少のキズ有り
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