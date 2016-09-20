HIGH CLASS ショルダーバッグ　スタイリスト菊池京子使用

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商品詳細
カラー···ネイビー素材···牛革(本革)サイズ W24×H18.5×D9イタリア製□詳細菊池京子さんのk.k.closetで新品購入した、ハイクラスのショルダーバッグです。□状態大事に扱ってきましたのでスレや汚れはほとんどございません。まだまだ気持ちよくお使いいただけると思います。
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