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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。【ブランド】box21未使用で極美品のコンディションです。シワ加工された牛革を使用していますので、キズ・シワ等目立ちません。メインファスナーの両サイドがポケットになっていますので収納にとても便利です。【サイズ】高さ ２０㎝横 上２８㎝底２６㎝マチ幅１１㎝立ち上がり１５㎝重量 ４６０ｇ【デザイン】内部ファスナーポケット×１・フリーポケット×２素材 牛革色 キャメル【発送】通常1～2日以内で発送いたします。大型連休・外出の都合で、稀に３～4日程度かかる事がございます。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。寸法に関しては、多少の誤差ご了承ください。写真は、お使いのモニターにより、若干色が異なって見える場合もございますので予めご了承下さい。管理番号51805‐423
http://narcologia.ru/goods/seamless450629.html
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http://narcologia.ru/goods/choice961385.html
box21 ボックス２１日本製 牛革 トートバッグ | フリマアプリ ラクマ
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