エルメス HERMES ツイリー 2023AW 最新作 千と一のウサギ 新品 ...

エルメスツイリー2023年AW最新作！千と一のウサギ【カラー】Marine/Cobalt/Miel新品タグ付き国内百貨店エルメスにて購入した新品未使用品。こちらのツイリーは2023年AW新作となり、今季1番人にのデザインになります♪付属品：BOX,タグ,ショッパー※購入店カードご希望の場合は店舗を塗りつぶしてお渡ししますので、コメントください。確実に正規品のためすり替え防止とさせていただきます。必ずプロフィールをご一読の上、ご了承いただける方のみご購入ください。新品未使用ではありますが、自宅保管になりますので、神経質な方や細かい方のご購入はお控えください。また、即時決済のみのお支払となりますのでお願い申し上げます。



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