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美品　Dakota　ショルダーバッグ　レザー　黒　ブラック　斜めがけ
商品番号 Q61662345811
商品名

美品　Dakota　ショルダーバッグ　レザー　黒　ブラック　斜めがけ
ブランド名 ダコタ
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(◍•ᴗ•◍)Dakota　ダコタショルダーバッグ　トートバッグ　黒レザー　斜めがけ　2wayサイズ（cm）横　　32-27縦　　20マチ　12素人採寸のため誤差ございます。ハンドバッグとしてもショルダーバッグとしても使えるので便利です。シンプルなため、男性も女性もお使いしやすいです。特に角スレ、汚れもなく綺麗なので、まだまだたくさんお使いいただけるコンデションです。2年くらい前にお財布と一緒に購入しました。数回使用しましたが、似たようなバッグがたくさんあるため出品します。中古品にご理解いただけるかた、よろしくお願いいたします。他サイトにも出品しております。急な削除ございます。ご理解ください。おまとめ購入大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。出品一覧はこちら↓#リリーさん小物
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