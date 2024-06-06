結婚指輪　4°C 新品未使用

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商品詳細
男性用 NaturalGrace（K18シャンパンゴールド） 定価103400円女性用 Purenity（K18ピンクゴールド/ダイヤ13石）定価167200円新品未使用です。裏面にはそれぞれにダイヤモンドが２つ埋めてあります。ワンフィニティダイヤモンドブルーダイヤモンドあと２つとも納品前に刻印は消してもらいましたので、文字は何も入っていません。また4°Cのショップに持ち込めば刻印していただけるそうです。注文だけして結婚しませんでしたので。これから先、幸せになられるお二人に使っていただければと思い出品しました。
http://narcologia.ru/goods/procurement811633.html
http://narcologia.ru/goods/freezer933798.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring142296.html
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