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結婚指輪　4°C 新品未使用
商品番号 I67927943266
商品名

結婚指輪　4°C 新品未使用
ブランド名 ヨンドシー
特別価格 税込 24,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

男性用　NaturalGrace（K18シャンパンゴールド）　定価103400円女性用　Purenity（K18ピンクゴールド/ダイヤ13石）定価167200円新品未使用です。裏面にはそれぞれにダイヤモンドが２つ埋めてあります。ワンフィニティダイヤモンドブルーダイヤモンドあと２つとも納品前に刻印は消してもらいましたので、文字は何も入っていません。また4°Cのショップに持ち込めば刻印していただけるそうです。注文だけして結婚しませんでしたので。これから先、幸せになられるお二人に使っていただければと思い出品しました。
http://narcologia.ru/goods/procurement811633.html
http://narcologia.ru/goods/freezer933798.html
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