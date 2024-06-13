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極美品　コーチ　ショルダーバッグ　2way　シエラ　ドーム型　黒
商品番号 P62641533129
商品名

極美品　コーチ　ショルダーバッグ　2way　シエラ　ドーム型　黒
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入後、24時間以内に発送いたします！大手ブランドショップにて購入した鑑定済のお品です(^^)◆ブランド名　COACHコーチ◆ポイントショルダーバッグ　ハンドバッグ　2wayシエラ　ハーフムーン　肩掛け　ななめ掛け　クロスグレインレザー型番57555◆カラー黒　ブラック※お色について：個人の見え方に差がありますので、写真をよくご確認くださいませ。◆素材レザー　革◆状態目立った傷や汚れなし◆サイズ　　　　横:約27㎝高さ:約18㎝マチ:約8.5㎝本体からハンドルの長さ:約9cmショルダーストラップの長さ:約52〜108㎝平置き実寸。多少の誤差はご容赦ください。◆お問い合わせについてご不明点があればお気軽にコメントくださいませ(^^)
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