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アクネストゥディオズ　Acne Studios トートバッグ　Sブラック
商品番号 P93331896992
商品名

アクネストゥディオズ　Acne Studios トートバッグ　Sブラック
ブランド名 アクネストゥディオズ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】アクネストゥディオズ【形】ショルダーバッグ【仕様】ジッパーポケット1【素材】ナイロンレザー【色】ブラック【サイズ】横約18×縦約24×幅約13センチ【付属品】無し【状態】わずかなスレ汚れなどあるかもしれませんがご了承下さい。【送付方法】ゆうゆうメルカリ便※折りたたんで発送します。【注意事項】発送に関しては入金確認後、2.3日以内に発送させていただきます。お取引・発送に関しましては平日のみとさせていただきます。多少のスレ傷、汚れやイメージ違い等では返品、交換できかねますが、初期不良があった場合はご連絡下さい。何かご不明点がある場合は購入する前に質問よりお願いします。
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