ご覧頂きまして、ありがとうございます。◯商品名JRAMARCSHARKSKINHANDBAG/JRAマーク付きシャークスキンハンドバッグ◯商品説明安心のJRAマークがついたエキゾチックレザー、サメ革のバッグ。ゴージャスで野性的な象徴とも呼べるシャークスキン。野趣あふれるその雰囲気とオーラはやはりいいものですね。オンオフ問わず使用できる落ち着いたデザイン。金具が高級感があります。容量が抜群に良いので、ちょっとした旅行等でも使えそうです。またJRAタグがついていますが、内側には刻印がないようです(この手のバッグでよくあります)◯サイズW上部:20cm下部:32cmH:20cmD:14.5cmハンドル立ち上がり:10.5cm◯仕様メイン口フロントターンロック内側:ジップポケット×1内側:収納ポケット×1外側:ジップポケット×1◯素材シャークスキン◯カラーブラウン系◯コンディションこちらはのお品物のコンディションはBです。S新品に近いものA比較的状態のいいものB一般的な使用感があるものC使用感がやや目立つものD使用感が多いものおよびジャンク品内側にやや使用感がありますが、べたつきや、粉拭き、ぼろぼろするような劣化ではありません。＊ただし当店の基準による◯付属品JRAマークキーホルダー、冊子コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。



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