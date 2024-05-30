カシミア大判ストール　カシミア100% チェック柄

素材···カシミヤ100%柄・デザイン···チェックサイズ:210cm×70cm(フリンジ含む)数年前に購入しましたが、使用せずに自宅保管しておりました。目立つ傷や汚れなどはなく、綺麗な状態だと思いますが、used品であることをご理解の上、ご購入をお願いします。折りたたんでの発送になります。即購入OK



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