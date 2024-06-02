コーチショルダーバッグ黒　美品

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カラー···ブラックこちらで購入しましたが、これまで使ってたバッグより重たいことと、自分の服装には合わず別の物を購入しましたので出品します。購入してからは実際に使用はしていません。●極美品の未使用に近いという状態で購入しました。●できるだけ状態がわるように写真はとっているつもりですが、購入後の返品はいたしかねます。あくまで中古品とのご理解よろしくお願いします。●中の生地はスレやキズもなく、新品に近いキレイさだとおもいます。外側も綺麗ですが、スウェード生地の部分は特有の毛羽立ちみたいなものはあります。4枚目でわかるような持ち手とバッグとを繋ぐ部分に少しと、中の品番が書いてあるところに少しキズがあります。全体的に美品だと思います。バッグ本体以外の付属品等はついていません。●発送について、梱包は簡易的なもので、私が購入した時に入っていた紙袋に同じように入れて発送します。#コーチ#COACH#ショルダーバッグ#ハンドバッグ#美品