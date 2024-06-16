☆PHEENY☆ ジャケット　Fサイズ

フィーニーのFatiguejacketファティーグジャケットです♪2021年製、定価50,000円ヴィンテージ♪両袖少々スレありますが、他に大きなダメージはございません♪【記載サイズ】F【実寸】バスト118 着丈74 肩幅47 袖丈53【色】カーキ【詳細】ウエスト紐入り、ポケットアジャスターゴム調整可#フィーニー#ジャケット#AILUの服#6415532



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