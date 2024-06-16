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☆PHEENY☆ ジャケット　Fサイズ
商品番号 W13491456268
商品名

☆PHEENY☆ ジャケット　Fサイズ
ブランド名 フィーニー
特別価格 税込 4,956 円
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商品詳細

フィーニーのFatiguejacketファティーグジャケットです♪2021年製、定価50,000円ヴィンテージ♪両袖少々スレありますが、他に大きなダメージはございません♪【記載サイズ】F【実寸】バスト118　着丈74　肩幅47　袖丈53【色】カーキ【詳細】ウエスト紐入り、ポケットアジャスターゴム調整可#フィーニー#ジャケット#AILUの服#6415532
http://narcologia.ru/goods/unusable609274.html
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