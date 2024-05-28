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KE-NON ケノン脱毛機　Ver.8.6
商品番号 A92346206100
商品名

KE-NON ケノン脱毛機　Ver.8.6
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 19,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧いただきありがとうございます！こちらケノンのバージョン8.6になります！数回使用しましたが、使う機会がないため出品いたします！スーパープレミアムカートリッジの残数もまだまだ残っております！また、いただいたものの、使用してなかったスキンカートリッジとエクストラカートリッジの新品のものもおつけしたいと思います！
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