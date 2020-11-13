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CASIO EXILIM ZOOM EX-Z100 コンデジ　デジカメ
商品番号 B92886809529
商品名

CASIO EXILIM ZOOM EX-Z100 コンデジ　デジカメ
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOEXILIMZOOMEX-Z100コンデジ　デジカメ動作確認済み本体　バッテリー１つ(中古品)その他付属品は、ありません。経年によるスレ　キズ　等ございます。中古品にご理解頂ける方よろしくお願い致します。神経質な方ご遠慮下さい。ノンクレーム　ノンリターンCASIOEXILIMZOOMEX-Z100SRCAMERATECHNOLOGY:COMPACTHDMI端子数(新):0SDカード対応種類:SDHCカード対応color:SILVERセンサーサイズ:1/2.3型センサーサイズ(新):1/2.5型以上1/1.7型未満バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池ビデオ・画質:デジタルSDフォーサーズ種類:フォーサーズ以外メモリカード対応種類:SDHCモニタ有光学ズームクラス別:3.5〜4.4倍動画圧縮方式:MPEG4動画有効画素数・クラス別:400万画素以上動画記録画素数:848X480可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター撮像素子種類:CCD総画素数クラス別3:601万画素以上静止画有効画素数・クラス別:951〜1050万画素顔認識種類:顔・笑顔認識機能#カシオ計算機#CASIO付属品···ストラップ、バッテリー
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