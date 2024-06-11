【新品未使用】アーススタビライザー　ガンマプラス　森修焼

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森修焼アーススタビライザーガンマプラス現在、販売終了の希少品です。新品未使用品です。即購入可。自宅保管である事をご理解の上、ご検討下さい。『アーススタビライザーガンマプラス』は屋内に張り巡らされた電気配線を利用して、内蔵された「森修焼セラミック（陶器）」から癒しのエネルギーを放出。部屋全体をまるごと“イヤシロチ化”します。コンセントを利用しながらも電気代はかからず、その癒しパワーは半永久的。室内を活性化するだけでなく、人工電磁波でお悩みの方や節電対策としてもオススメのアイテムです。