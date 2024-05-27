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車庫調　jzx100
商品番号 N92638710402
商品名

車庫調　jzx100
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

100クレスタではいてた車高調です。リアの二本はジャンク品になります。フロントの二本は使ってました。現在は不明リアは、ぼろぼろですので、治せる方なら良いかと思います。リアの二本がダメで、新しい車高調入れたので出品いたします。メーカーや、バネなどは、買った時に付いてきた物なので不明です。詳しい写真ほしい方はご連絡ください。　中古品です。ノークレーム、ノーリターンです写真でご判断お願いします
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