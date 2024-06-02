新品☆ジュリー沢田研二 KENJI SAWADA ライブツアー Tシャツ1枚

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商品詳細
新品☆ジュリー沢田研二KENJISAWADAライブツアーTシャツ1枚 身幅52センチ、着丈74センチになります。状態も折り目以外きれいです。家族の自宅長期保管品の代理出品です。Tシャツ色違いなど他多数出品予定です。質問などございましたらよろしくお願いいたします。♯ジュリー♯沢田研二♯KENJISAWADA♯JULIE
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