  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
商品番号 C36624963101
商品名

TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
ブランド名 テイン
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

テインのS13シルビア用車高調キットTYPE-RAに付属のヘルパースプリングです。5年ほど使用し、車輛変更のため取り外して保管していました。◆出品物（各２つ）１、へルパースプリング２、中間スプリングシート◆状態・スプリングは線間密着面の塗装剥がれ、錆の発生があります。・中間スプリングシートは塗装剥がれ、傷があります。・どちらも深い傷や変形はありません。◆仕様（実測値）ヘルパースプリング・内径：Φ65.7（写真7枚目）・自由長：77mm（写真8枚目）・線厚X線幅：4.3X11.2・密着長（計算値）：18.6mm・バネ定数（理論計算値）：2.2kgf/mm　※コメントの計算間違ってました。中間スプリングシート・スプリングガイド径：Φ64.5（写真9枚目）・内径：Φ60.9（写真10枚目）・シート部板厚：3mm※同時出品しているヘルパースプリングどれでも2つ以上を同時購入の場合以下の値引きします。２つで1000円引き３つで2000円引き
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit19586.html
http://narcologia.ru/goods/injure264067.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant264882.html
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
TEIN ヘルパースプリング ID65 自由長およそ75ｍｍ 中古品 テイン 車 ...
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
TEIN ヘルパースプリング ID65 自由長およそ75ｍｍ 中古品 テイン 車 ...
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
TEIN ヘルパースプリングの価格比較 - みんカラ
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
美品 新品 TEIN テイン ヘルパースプリング ヘルパースペーサー KYB ...
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
2023年最新】ヘルパ-スプリングの人気アイテム - メルカリ
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
CRAFTZ クラフト ID65 10K H73 ショート直巻スプリング 自由長73mm + ...
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
HKS ハイパーMAX ヘルパースプリング テンダースプリング ID65 自由長 ...
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
TEIN ヘルパースプリング ID65 自由長およそ75ｍｍ 中古品 テイン 車 ...
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
FIGHTEXダンパー - 戸田レーシング
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
CRAFTZ クラフト ID65 10K H73 ショート直巻スプリング 自由長73mm + ...
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
美品 新品 TEIN テイン ヘルパースプリング ヘルパースペーサー KYB ...
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
HYPERCO ヘルパースプリング と HYPERCO テンダースプリング ...
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
ｚｎ6 86 HKS スプリング ID65 150mm 8kg ヘルパー有の通販 by ...
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
2023年最新】テイン/未分類/サスペンションの人気アイテム - メルカリ
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm
TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長80mm - www.massagioconda.it

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru