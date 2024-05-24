TEIN ID65 ヘルパースプリング 自由長77mm

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テインのS13シルビア用車高調キットTYPE-RAに付属のヘルパースプリングです。5年ほど使用し、車輛変更のため取り外して保管していました。◆出品物（各２つ）１、へルパースプリング２、中間スプリングシート◆状態・スプリングは線間密着面の塗装剥がれ、錆の発生があります。・中間スプリングシートは塗装剥がれ、傷があります。・どちらも深い傷や変形はありません。◆仕様（実測値）ヘルパースプリング・内径：Φ65.7（写真7枚目）・自由長：77mm（写真8枚目）・線厚X線幅：4.3X11.2・密着長（計算値）：18.6mm・バネ定数（理論計算値）：2.2kgf/mm ※コメントの計算間違ってました。中間スプリングシート・スプリングガイド径：Φ64.5（写真9枚目）・内径：Φ60.9（写真10枚目）・シート部板厚：3mm※同時出品しているヘルパースプリングどれでも2つ以上を同時購入の場合以下の値引きします。２つで1000円引き３つで2000円引き