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【値下げ】YZ250F YZ250FXクラッチハウジングセット
商品番号 C67993869889
商品名

【値下げ】YZ250F YZ250FXクラッチハウジングセット
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YZ250FYZ250FXクラッチハウジングセットになります。ハウジング×1個　インナーボス×2個　プレート×1個は使用数回です。フリクションプレートについても上記同様で8セット(64枚)となります。適合モデルYZ250F2014〜2018YZ250FX2015〜2019
http://narcologia.ru/goods/plaque923907.html
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