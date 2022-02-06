【値下げ】YZ250F YZ250FXクラッチハウジングセット

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商品詳細
YZ250FYZ250FXクラッチハウジングセットになります。ハウジング×1個 インナーボス×2個 プレート×1個は使用数回です。フリクションプレートについても上記同様で8セット(64枚)となります。適合モデルYZ250F2014〜2018YZ250FX2015〜2019
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