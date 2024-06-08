THRASHIN SUPPLY スラッシンサプライ　フットペグ　ステップ

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96ダイナから取り外した物です。M8ソフテイル以外のハーレーではほとんどの車種に取り付けできると思われます。現状は写真で判断下さい。素人保管品になりますので、神経質な方は購入をお控え下さい。非常識な値下げ交渉は削除させて頂きます。ハーレーハーレーダビッドソンHarley-DavidsonHarleyDavidsonダイナソフテイルスポーツスターツアラーツーリングクラブスタイルスピードクルーザー