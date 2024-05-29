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ハリケーン　セパハン37φ
商品番号 M53691183454
商品名

ハリケーン　セパハン37φ
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時物　旧車ハリケーン製37φセパハン使用していたので多少擦れ等あります。個人的には綺麗な方だと思います。画像確認でお願いします。
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