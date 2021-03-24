Diptyque ディプティック本体①＆BAIESの香りカプセル① ...

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ディプティックカーディフューザー\u0026カプセルセットBAIES***ご購入前にプロフィールお読みください。その後の即購入は大歓迎です。diptqyueディプティックのカーディフューザーベ(BAIES)の香り※香りのカプセルのカートリッジのみの販売可能です。ご相談下さい。車のクーラーが出る部分に取り付けるディフューザーですエレガントで洗練されたカーディフューザーは、革新的な冷間拡散システムを使用しています。ディプティックのカーデフューザーカプセルの香りはBAIESで1番人気の香り『ディプティックのカーディフューザーは美しく賢いアイテム。革新的なコールドディフュージョンシステムを採用しました。ディフューザーを車の通風孔に固定して、カシスの実のフレッシュで酸味のあるノートがローズのフローラルなアクセントに重なる香りをお楽しみください。』箱の外側の透明ビニールのみ開封し、写真撮影。中身は未使用。箱はつきません。中身をプチプチに包んで、メルカリ便で送る予定です。潰れないように発送方法を変更してほしいなどあれば追加料金にて対応可能性です。よろしくおねがいします。自宅保管のため、細かなキズや汚れ等はご了承の上、ご購入をお願い致します。田丸麻紀さんや大草直子さん、辺見えみりさんお好きな方に#diptyque#ディプティック#アロマディフューザー#Francfranc#フランフラン#ボーコンセプト#Boconcept#ACTUS#アクタス#BEAMS#SHIPS#UNITEDARROWS#TOMORROWLAND#プラグインディフューザー#BAIES#車内アクセサリー#車内用消臭剤#父の日#プレゼントボトルタイプ···セット#カーディフューザー#Diptyque#baies#ディップティック#芳香剤#ディフューザー#消臭剤#ファブリーズ#SABON#カーエアーフレッシュナー#34#FIGUIER#フィギエ#ROSSE#ROSE#ローズ#FLEURDELANGER#フルールドランジェ#キスマイ#ラボン#サボン