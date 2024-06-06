ルイヴィトン ミルフー 10ml

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LOUISVUITTONMILLEFEUXミニチュアセットの1本です。匂いを確認する為開けていますが未使用です。~状態~写真でご確認ください。目立った傷はありません。概要ラズベリーとレザーのかつてない独創的なフュージョンから誕生した光への賛歌。旅を彩る光の魔法──それはゴールドに輝く太陽、星が瞬く夜空、オーロラのカーテン。それらの煌めきにインスパイアされたインハウス・マスター・パフューマー、ジャック・キャヴァリエは、光輝くすべての女性に捧げる香りを作りました。そのきっかけとなったのは、彼がルイ・ヴィトンのレザーを取り扱うアトリエを訪れた際、ラズベリーカラーのレザーがラグジュアリーなハンドバッグに姿を変えたのを目にした時のこと。完熟したフルーツのように艶やかなレザーが彼にインスピレーションを与え、ラズベリーとレザーの香りを調和させました。可憐な白い花びらに野性味のあるアプリコットの香りを纏うオスマンサス（金木犀）をベースに、アイリスとサフランをプラス。情熱的で魅力的な女性を想起させる「MILLEFEUX(ミルフー)」は、夜空に輝く花火のよう。・ナチュラルレザーインフュージョン・ラズベリー・オスマンサス(金木犀）・アイリスコンクリート・サフラン