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【新品・未開封】doTERRA　アダプティブ　アダプティブタッチ　４本セット
商品番号 X46750028716
商品名

【新品・未開封】doTERRA　アダプティブ　アダプティブタッチ　４本セット
ブランド名 ドテラ
特別価格 税込 4,838 円
在庫状況 あり

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商品詳細

doTERRA　正規品・アダプティブ　２本・アダプティブタッチ　　　　（ロールオン）　２本の、４本セットです。こちらのお品は勝手ではありますがセット販売となりますのでご了承くださいませm(__)m定期購入した商品の整理で新品未開封で保管していたお品を今回、出品させて頂きました。使用期限は　26/09です。アダプティブは緊張感を解きほぐし落ち着きとバランスの取れた心の状態に整えてくれるオイルです。現代社会を生き抜くアイテムとしてお使い頂ければと思います。何か質問等ありましたらお気軽にコメントくださいませ。よろしくお願い致しますm(__)m香り...その他
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