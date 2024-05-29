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CHANEL シャネル アリュール １００ml
商品番号 E84270637532
商品名

CHANEL シャネル アリュール １００ml
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHANELシャネルアリュール１００ml。✩.*˚状態詳細✩.*こちらの香水は、購入した時からＡＬＬＵＲＥの文字が薄れてる状態で購入しました。ＡＬＬＵＲＥの文字が薄れていますが美品で残量が多く有り、未使用に近い状態です。こちらの香水は、購入してすぐにプチプチに包みジップロックに入れて保管してた香水です。「商品状態」…ＡＬＬＵＲＥの文字が薄れてます。　　「残量」…９割以上の未使用に近い。「ボトルタイプ」…フルボトル「容量」…１００ml「種類」…オードトワレ#ＣＨＡＮＥＬＡＬＬＵＲＥ#シャネルアリュール#ＣＨＡＮＥＬ#ＡＬＬＵＲＥ#アリュール#シャネルアリュール１００ml#メイクアップ
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