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Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
商品番号 J19113331536
商品名

Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 1,295 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前に購入したChloeの香水セット（香水とボディークリームが入っていたもの）が入っていた箱と、セットのミニミニ香水、その箱がピッタリ入るショッパー（これを買った時に付いてきたものではありません）DIORの巾着とサンプルいくつかのセットになります。Chloeの箱は結構頑丈で、大事なものを保管したりするのに使えそうです。（寸法約　横23cm、縦18cm、高さ6.5cm）箱の中の仕切りは不要であれば外します。目立った汚れはないかと思いますが、家で保管していた為、ご理解いただける方のみご購入お願い致します。
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