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商品詳細
2年前に購入したChloeの香水セット（香水とボディークリームが入っていたもの）が入っていた箱と、セットのミニミニ香水、その箱がピッタリ入るショッパー（これを買った時に付いてきたものではありません）DIORの巾着とサンプルいくつかのセットになります。Chloeの箱は結構頑丈で、大事なものを保管したりするのに使えそうです。（寸法約 横23cm、縦18cm、高さ6.5cm）箱の中の仕切りは不要であれば外します。目立った汚れはないかと思いますが、家で保管していた為、ご理解いただける方のみご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Sydney939849.html
http://narcologia.ru/goods/response96742.html
http://narcologia.ru/goods/protein662234.html
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
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http://narcologia.ru/goods/Sydney939849.html
http://narcologia.ru/goods/response96742.html
http://narcologia.ru/goods/protein662234.html
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
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Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
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Chloe 箱（ミニ香水付き）とショッパー、DIOR巾着とサンプル詰め合わせ
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