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- 楽臭生活 90粒 4袋 新品・未開封品
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。詳細は以下の通りです。■商品：楽臭生活■内容量：90粒×4袋■賞味期限：2025.1■購入時期：2023.10■状態：新品・未開封品■発送方法：ネコポス、ゆうパケットポスト他■商品説明特徴口臭対策・口臭予防ブランド：greenhouse【エチケット対策にオススメのサプリメントです。「楽臭生活」は150倍濃縮のシャンピニオンエキスを、1回3粒あたり225mgと高配合し、天然由来の成分デオアタックを30mgも配合。さらに、2019年秋のリニューアルに当たり、レモンの香りをプラス。1日1回、食事量の多いお食事後に、毎日3~5粒ほどお飲みください】
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