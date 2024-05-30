O2 クラフトハーバルボディビューティーオイル

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商品詳細
tears様専用。ドイツの高濃度酸素オイル O2クラフトハーバルボディビューティオイル 150ｍｌ新品未使用ですが、箱に少し傷と汚れがあります。※高濃度酸素『アボカドオイル』に6つの天然成分と3つのアロマをプラスし、お肌とボディラインを美しく輝かせます。※O2クラフトに美容成分をプラスした美容オイルです。 容量は1.5倍入ってます。※体に必要不可欠な『酸素』と自然治癒力や免疫力そのものに働きかけるハーブの特性を活かし、美容にも優れたボディーオイルです。※最近、太りやすくなった 身体も乾燥がひどくなった 触り心地の良い肌になりたい 疲れが取れなくなった コリ・むくみが気になる イライラすることが多い やる気が出ない… 香りに癒されたい そんな方におすすめです正規品定価1本１３，８６０円(税込)
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