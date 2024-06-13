激レア！早い者勝ちEZRA FITCH VINTAGE 香水　100ml

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商品詳細
アバクロの上位ライン EZRA FITCHの香水ですもうすでに生産中止となっており、2度と手に入りません。ウイスキーボトルのようにフタは回して開けるタイプで、革のケースに入っていて、とってもオシャレです。内容量は100mlで8.5割はありますボトルタイプ···フルボトル
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